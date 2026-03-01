Стало известно число пострадавших в результате падения обломков ракет в Катаре

В Катаре восемь человек пострадали в результате падения обломков ракет

В Катаре восемь человек пострадали при падении обломков ракет. Об этом сообщили в правительстве страны, передает РИА Новости.

«Ранения получили восемь человек, четверо еще лечатся в больницах, один находится в критическом состоянии», — сказали там.

По данным правительства, зафиксировано 114 случаев падения обломков ракет.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.