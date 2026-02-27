У женщины парализовало половину лица накануне свадьбы

У женщины из Англии парализовало половину лица накануне свадьбы, пишет Mirror.

Чарли Бесвик проснулась утром и обнаружила, что не может нормально пить воду: жидкость стекала по подбородку. Проверив себя с помощью камеры телефона, она заметила, что часть ее лица опустилась вниз, заподозрив инсульт. Это случилось на фоне предстоящей свадьбы, которую она и ее партнер планировали восемь лет.

После консультации с сестрой-медсестрой Бесвик срочно обратилась в больницу, где врачи диагностировали паралич Белла — заболевание, вызывающее слабость или отсутствие подвижности одной стороны лица.

Среди симптомов были невнятная речь, слюнотечение, сухость во рту, потеря вкуса и проблемы с глазами. Медики предупредили, что последствия могут оказаться длительными или постоянными, что стало для женщины серьезным психологическим испытанием.

Пациентке назначили курс стероидных препаратов, а также дополнительные процедуры с применением микротоковой терапии лица. Лечение помогло Чарли частично восстановить мышечную активность примерно за четыре недели, однако она долго испытывала усталость и ограничивала социальную активность.

Женщина считает, что одним из факторов развития заболевания мог стать хронический стресс, связанный с уходом за ребенком с особыми потребностями.

Ранее турист остался парализованным после катания на лыжах во Франции.