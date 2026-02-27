В посольстве рассказали об отсутствии россиян среди жертв взрыва в Казахстане

Посольство России: погибших и раненых россиян при взрыве в кафе в Казахстане нет

Среди погибших и пострадавших при взрыве газа в кафе в Казахстане россияне отсутствуют. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в стране.

«По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, погибших или пострадавших в результате происшествия граждан России нет», — говорится в сообщении.

В российской дипломатической миссии также выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего восстановления пострадавшим при взрыве.

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Казахстана, инцидент произошел в городе Щучинске Акмолинской области.

По последним данным, при взрыве газа в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе пострадали 26 человек, еще семеро погибли. Отмечается, что специалисты из пожарной бригады вынесли из горящего здания восемь газовых баллонов и спасли более 10 человек.

Ранее восемь человек пострадали при взрыве газа в кафе в Ставрополье.