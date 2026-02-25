Россиянам рассказали, какие супы опасны для здоровья

Супы на основе наваристых мясных бульонов могут навредить здоровью людей с гипертонией и рядом других заболеваний. Об этом в разговоре с aif.ru предупредила диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По словам эксперта, солянка, жирный харчо и наваристые мясные бульоны противопоказаны пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), гипертонией, подагрой и склонностями к отекам.

Ухудшить состояние людей с такими проблемами со здоровьем также могут сливочные крем-супы, в которых содержится большое количество соли и насыщенных жиров.

При этом диетолог добавила, что для большинства людей полезны легкие супы, приготовленные на основе овощных и других нежирных бульонов, богатых белком и клетчаткой.

До этого Кованова говорила, что наваристые бульоны и супы на их основе помогают эффективно справиться с похмельем. По ее словам, нормализовать состояние после употребления алкоголя удастся благодаря харчо, том яму или хашу.

Ранее были названы самые популярные готовые блюда, которые заказывают россияне зимой.