Рособрнадзор вынес предостережения семи российским вузам

Рособрнадзор вынес предостережения семи вузам, в том числе двум православным

Рособрнадзор объявил предостережения семи российским вузам, в том числе двум православным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предостережения получили Московский государственный академический художественный институт имени Василия Ивановича Сурикова при Российской академии художеств, Институт специальной педагогики и психологии, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Российско-Таджикский (Славянский) университет, Московский государственный университет геодезии и картографии.

В этот список также попали два православных вуза: Российский православный университет святого Иоанна Богослова (Москва); Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской Православной Церкви.

Отмечается, что учреждениям заявили о недопустимости нарушения обязательных требований. Руководство вузов попросили принять меры по обеспечению соблюдения этих требований в рамках федерального государственного надзора в сфере образования.

Ранее Рособрнадзор вынес предостережения трем исламским вузам России.