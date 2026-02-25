Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Рособрнадзор вынес предостережения семи российским вузам

Рособрнадзор вынес предостережения семи вузам, в том числе двум православным
Владимир Песня/РИА Новости

Рособрнадзор объявил предостережения семи российским вузам, в том числе двум православным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предостережения получили Московский государственный академический художественный институт имени Василия Ивановича Сурикова при Российской академии художеств, Институт специальной педагогики и психологии, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Российско-Таджикский (Славянский) университет, Московский государственный университет геодезии и картографии.

В этот список также попали два православных вуза: Российский православный университет святого Иоанна Богослова (Москва); Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской Православной Церкви.

Отмечается, что учреждениям заявили о недопустимости нарушения обязательных требований. Руководство вузов попросили принять меры по обеспечению соблюдения этих требований в рамках федерального государственного надзора в сфере образования.

Ранее Рособрнадзор вынес предостережения трем исламским вузам России.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!