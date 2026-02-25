Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Житель Татарстана получил 24 года колонии за попытку поджога оборонного предприятия

В Казани мужчина получил 24 года за попытку поджога оборонного предприятия
Shutterstock/FOTODOM

Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани к 24 годам лишения свободы по делу о диверсии и государственной измене. Об этом сообщается на сайте судебного органа.

Как установили следствие и суд, мужчина готовил диверсию на одном из объектов оборонно-промышленного комплекса Казани. Как выяснили правоохранители, россиянин хранил у себя взрывчатое вещество, которое планировал использовать для поджога. Также в 2023–2024 годах фигурант проходил обучение и оказывал помощь двум проукраинским иностранным организациям.

Уточняется, что первые пять лет срока мужчина проведет в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима.

18 февраля Второй Восточный окружной военный суд в городе Новосибирске вынес приговор двум несовершеннолетним омичам, причастным к диверсии на военном аэродроме. Суд признал подростков виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору и назначил им наказание в виде 7 лет и 7,5 года лишения свободы соответственно с содержанием в воспитательной колонии до совершеннолетия. Затем осужденных отправят в колонии общего режима.

До этого СК возбудил дело в отношении 17-летнего подростка за подготовку диверсии в Минусинске.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!