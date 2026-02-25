Житель Татарстана получил 24 года колонии за попытку поджога оборонного предприятия

В Казани мужчина получил 24 года за попытку поджога оборонного предприятия

Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани к 24 годам лишения свободы по делу о диверсии и государственной измене. Об этом сообщается на сайте судебного органа.

Как установили следствие и суд, мужчина готовил диверсию на одном из объектов оборонно-промышленного комплекса Казани. Как выяснили правоохранители, россиянин хранил у себя взрывчатое вещество, которое планировал использовать для поджога. Также в 2023–2024 годах фигурант проходил обучение и оказывал помощь двум проукраинским иностранным организациям.

Уточняется, что первые пять лет срока мужчина проведет в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима.

18 февраля Второй Восточный окружной военный суд в городе Новосибирске вынес приговор двум несовершеннолетним омичам, причастным к диверсии на военном аэродроме. Суд признал подростков виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору и назначил им наказание в виде 7 лет и 7,5 года лишения свободы соответственно с содержанием в воспитательной колонии до совершеннолетия. Затем осужденных отправят в колонии общего режима.

До этого СК возбудил дело в отношении 17-летнего подростка за подготовку диверсии в Минусинске.