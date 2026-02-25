Россиянам рассказали, в каком случае ношение линз требует срочной медпомощи

Выраженный дискомфорт после ношения линз, в том числе боль в глазах, туман, снижение зрения и слезы, говорят о необходимости оперативно проконсультироваться с врачом. Беспокойство также должны вызывать сыпь, зуд и отеки, предупредила в беседе с РИАМО специалист офтальмологического центра «Зрение» Карина Козина.

Если человек надел линзы, а затем почувствовал дискомфорт, то лучше их снять, обработать и убрать, увлажнить глаза и временно перейти на очки. Если это лишь легкие симптомы – например, несильное покраснение, умеренный отек и слезотечение без боли, то улучшение должно наступить в течение часа.

«Обратиться к врачу стоит, если появляется боль, светобоязнь, выделения или корочки, туман или снижение зрения, а также если невозможно нормально открыть глаз», — рассказала врач.

Также в больницу следует обратиться, если наблюдается выраженная асимметрия, долго не проходит отек, появляются зуд, высыпания. Вообще, частые отеки, а также приступы боли и выделения после ношения линз – это повод начать беспокоиться и записаться к врачу, заключила Козина.

До этого врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что контактные линзы – это в любом случае инородное тело на поверхности роговицы, поэтому они могут быть опасными. Если через линзы в глаза попадет вирус или грибок, то за одни сутки человек может потерять зрение. Среди главных признаков попадания инфекции – ощущение инородного тела в глазу, покраснение белка, затуманенность зрения, светобоязнь. При подобных симптомах нужно срочно обращаться к врачу, подчеркнула специалист.

