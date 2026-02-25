Размер шрифта
Общество

Организатора поездки по Байкалу, в которой трагически погибли туристы, арестовали

В Иркутской области арестовали организатора смертельной турпоездки по Байкалу
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Иркутской области избрали меру пресечения организатору турпоездки по Байкалу, в которой погибли китайские туристы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ольхонский районный суд избрал 35-летнему обвиняемому по ч. 3 ст. 238 УК РФ меру пресечения в виде ареста. Мужчина будет находиться под стражей до 20 апреля.

По версии следствия, фигурант, игнорируя запрет выезда на лед Байкала, организовал для восьми туристов поездку на УАЗе. В СКР сообщили, что мужчина получал от организации таких нелегальных перевозок основной доход.

20 февраля автомобиль, в котором находились девять человек — водитель и восемь туристов из Китая — провалился под лед на озере Байкал. Машина во время движения попала в ледовый разлом шириной три метра, выжил лишь один человек.

Ранее Лавров обратился к главе МИД Китая из-за трагедии с туристами на озере Байкал.

 
