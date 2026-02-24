Размер шрифта
Музей Победы провел концерты и мастер-классы ко Дню защитника Отечества

Свыше 15 тыс. человек посетили Музей Победы в праздничные выходные
Предоставлено Музеем Победы

Более 15 тыс. гостей посетили Музей Победы на Поклонной горе и его филиалы в праздничные выходные с 21 по 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Уточняется, что в эти дни в музее были организованы пять концертов с участием более 800 юных музыкантов, мастер-классы, а также открылись новые выставки, посвященные защитникам Отечества. Их посетили сотни семей с детьми, школьники, студенты, военнослужащие и ветераны, в том числе жители Москвы и других регионов.

Вход в музей для всех защитников Отечества 23 февраля был бесплатным.

Отмечается, что в главном здании музея на Поклонной горе начала работу художественная выставка «Золотые звезды», включающая портреты полководцев Великой Отечественной войны.

В филиале Музея Победы — Музее Г.О.Р.А. — представлен фотопроект «Время героев», объединяющий снимки участников специальной военной операции. Также здесь впервые прошел фестиваль «Снежная гвардия»: участники создали снежные скульптуры на военно-патриотическую тематику.

Большой праздничный концерт «Главные детские песни защитникам Отечества» объединил победителей проекта разных сезонов и творческие коллективы: «Непоседы», «Нейна», «Семицветик», «Нужные люди», «Киндерстар», Музыкальный театр «На Поклонке». Кульминацией стал концерт «Фанфары Победы — защитникам Отечества!», на сцене выступили детские и юношеские духовые оркестры, ансамбли ударных инструментов, хоровые и хореографические коллективы Москвы и Московской области.

В День защитника Отечества посетители приняли участие в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и серии мастер-классов, в том числе научились управлять дроном и противостоять информационным атакам.

Для детей были организованы творческие мастер-классы по изготовлению праздничных открыток.

Кроме того, гости музея посетили экспозиции «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», «Путь к Победе», временные выставки и проект «Лица Победы».

Праздничные программы в честь 23 февраля подготовили также филиалы Музея Победы в Красногорске и Музее Г.К. Жукова в Калужской области. Стратегическим информационным партнером Музея Победы выступает медиахолдинг Rambler&Co.
 
