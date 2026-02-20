Установлены личности части пассажиров «буханки», провалившейся под лед на Байкале

Установлены личности некоторых погибших в «буханке», которая провалилась под лед на Байкале. Об этом пишет RT, ссылаясь на источник.

«Это водитель (местный житель) и четыре китайских туриста, сообщил RT источник. Человек, которому удалось спастись, — гражданин КНР», — сказано в посте.

«Буханка» с туристами из Китая провалилась под лед Байкала утром 20 февраля. По данным журналистов, автомобиль с восемью пассажирами направлялся на экскурсию к мысу Три Брата. Водитель не заметил трещину во льду, после чего машина ушла под воду.

По данным других СМИ, водитель провалившейся машины все же знал о трещине, но все равно решил поехать. По предварительной информации, группа не была зарегистрирована. В салоне находились девять человек. Выбраться удалось только одному туристу.

Позже стало известно, что отдыхающие не оформляли экскурсию через туроператора, а договорились с местным жителем напрямую. В АТОР также уточнили, что на участке, по которому проезжали туристы, лед еще не набрал достаточной прочности. При этом, как отметили в ассоциации, на официально открытых трассах установлены специальные метки.

Ранее стало известно, что водитель буханки с туристами из КНР мог работать шаманом.