Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Установлены личности части пассажиров «буханки», провалившейся под лед на Байкале

RT: установлены личности пяти погибших на Байкале
Telegram-канал «SHOT»

Установлены личности некоторых погибших в «буханке», которая провалилась под лед на Байкале. Об этом пишет RT, ссылаясь на источник.

«Это водитель (местный житель) и четыре китайских туриста, сообщил RT источник. Человек, которому удалось спастись, — гражданин КНР», — сказано в посте.

«Буханка» с туристами из Китая провалилась под лед Байкала утром 20 февраля. По данным журналистов, автомобиль с восемью пассажирами направлялся на экскурсию к мысу Три Брата. Водитель не заметил трещину во льду, после чего машина ушла под воду.

По данным других СМИ, водитель провалившейся машины все же знал о трещине, но все равно решил поехать. По предварительной информации, группа не была зарегистрирована. В салоне находились девять человек. Выбраться удалось только одному туристу.

Позже стало известно, что отдыхающие не оформляли экскурсию через туроператора, а договорились с местным жителем напрямую. В АТОР также уточнили, что на участке, по которому проезжали туристы, лед еще не набрал достаточной прочности. При этом, как отметили в ассоциации, на официально открытых трассах установлены специальные метки.

Ранее стало известно, что водитель буханки с туристами из КНР мог работать шаманом.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!