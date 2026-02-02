В Ассоциации менеджеров обсудят «зеленые» цепочки поставок

Организация «зеленых» цепочек поставок станет главной темой заседание Комитета по ESG и устойчивому развитию Ассоциации менеджеров, которое пройдет 10 февраля в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

На мероприятии, которое состоится в формате презентации кейсов с последующей дискуссией, обсудят внутренние решения и работу с поставщиками.

«Зеленая» повестка по-прежнему остается важной составляющей бизнеса, однако в текущих условиях возникают все новые сложности, связанные с логистикой и упаковкой товаров. Создание «зеленых» цепочек поставок — это не только способ повысить устойчивость бизнеса, но и возможность укрепить доверие потребителей, а также получить конкурентное преимущество в условиях растущего спроса на экологичные продукты», — говорится в сообщении.

Участники обсудят практические кейсы, управленческие решения и механизмы взаимодействия с поставщиками. Ключевыми вопросами станут интеграция экологических требований в закупки без ущерба для экономики бизнеса, переход от формальных аудитов к реальному партнерству, а также различие между подлинными изменениями и декларативной «зеленой» повесткой.

В дискуссии примут участие директор по устойчивому развитию Лемана ПРО Анна Боброва, директор направления энергоемких производств Фонда «Сколково» Николай Булатов, руководитель направления устойчивой цепочки поставок «Металлоинвест» Мария Ветрова и руководитель практики «Бизнес+Территория присутствия» ВЦИОМ Иван Грузинов. Модератором выступит гендиректор ГК «Холдинг Аква» Святослав Вильк. Также в мероприятии поучаствуют представители ДОМ.РФ, «Русала» и ЗУИ ТОКК.

Эксперты сосредоточатся на проблемных зонах. Они обсудят дефицит достоверных данных в цепочках поставок, сложность контроля поставщиков второго и третьего уровней, противоречия между экологическими целями, стоимость и надежность, а также риски гринвошинга.

В ассоциации уточнили, что заседание направлено на обмен практическим опытом и выработку решений, применимых в компаниях разных отраслей и масштабов. Информационным партнером выступил медиахолдинг Rambler&Co.