Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщение финских СМИ о модернизации Россией военного гарнизона в Петрозаводске. Он напомнил, что в ответ на решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО руководством РФ был воссоздан Ленинградский военный округ. Москва, по его словам, вынуждена реагировать на враждебные действия стран Северной Европы.

Специалист также отметил, что Хельсинки и Стокгольм после вступления в Североатлантический альянс резко наращивают военные расходы.

«Финляндия строит аэродромы и базы в непосредственной близости от нашей границы. Швеция заявляет о том, что рассматривает возможность размещения французского ядерного оружия на своей территории», — уточнил Кнутов.

При этом он выразил уверенность, что финны и шведы объявят действия России в Петрозаводске «очередной угрозой», не приняв во внимание причинно-следственные связи.

Как сообщает Yle со ссылкой на анализ спутниковых снимков, Россия в 2025 году якобы начала модернизацию гарнизона советских времен в Петрозаводске, расположенном недалеко от границы с Финляндией.

Издание пишет, что заброшенная в прошлом территория была расчищена, а на площадке появилась строительная техника. По информации журналистов, на территории гарнизона собираются возвести новые казармы. Ожидается, что это позволит увеличить численность размещенных здесь войск.

