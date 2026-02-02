Размер шрифта
Врач предупредила о скрытой опасности перекусов

Врач Шуппо: частые перекусы провоцируют преждевременное старение организма
Частые и неправильные перекусы могут поспособствовать развитию серьезных заболеваний и ускорению процессов старения. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.

По словам специалиста, перекусы нарушают метаболизм, повышая уровень инсулина и глюкозы в крови. В итоге возрастает риск развития сахарного диабета, ожирения и других системных заболеваний. При этом самыми опасными являются перекусы пищей с высоким содержанием сахара и быстрых углеводов.

«Они вызывают резкие скачки глюкозы, усиливая усталость и голод. При злоупотреблении простыми углеводами в тканях накапливается кислота, вызывая хроническое воспаление. Клетки становятся вялыми, что ведет к преждевременному старению», — объяснила врач.

Она отметила, что даже фрукты, которые многие считают полезным вариантом перекуса, могут навредить здоровью из-за фруктозы. Чрезмерное употребление различных плодов ведут к инсулиновой нагрузке, поэтому их стоит есть лишь после основного приема пищи.

Помимо этого, между каждыми приемами пищи важно соблюдать интервалы не менее 4–6 часов. Также следует отказаться от перекусов на рабочем месте и стараться не пропускать завтрак с утра.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого говорила, что чрезмерное употребление десертов оказывает негативное влияние на здоровье, становясь причиной нарушения обмена веществ, роста сердечно-сосудистых рисков и других проблем. При этом, по словам эксперта, ключевую роль в этом вопросе играют частота и количество потребляемых сладостей.

Ранее врач назвала неожиданные продукты, мешающие похудеть.
 
