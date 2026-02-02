Россиянам рассказали о новых бесплатных исследованиях для беременных женщин

Мурашко: в 2026 году расширится программа диспансеризации для беременных

С 2026 года беременные россиянки получат возможность проходить новые бесплатные исследования в рамках программы госгарантий медицинской помощи. Об этом kp.ru сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, эти шаги направлены на то, чтобы как ребенок, так и мать могли вовремя получить современную медицинскую помощь.

«Заботясь о здоровье семьи сегодня, мы закладываем надежный фундамент для уверенного будущего нашей страны и роста ее населения на десятилетия вперед», — заявил он.

Мурашко отметил, что в текущем году по полису ОМС впервые будет осуществляться неинвазивный пренатальный скрининг. Нововведение касается беременных со средним и высоким риском хромосомных аномалий у будущего ребенка.

Помимо этого, важным дополнением является расширение программы диспансеризации для женщин. Теперь в него будут входить дополнительные исследования, в числе которых определение ДНК вируса папилломы человека и жидкостная цитология шейки матки.

До этого Михаил Мурашко сообщил, что с 2026 года в России будут использовать беспилотные технологии для доставки лекарственных средств и биоматериалов в удаленные регионы. По его словам, благодаря этому удастся улучшить доступ к медицинской помощи для граждан, живущих на труднодоступных территориях страны.

