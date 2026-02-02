Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам рассказали о новых бесплатных исследованиях для беременных женщин

Мурашко: в 2026 году расширится программа диспансеризации для беременных
220 Selfmade studio/Shutterstock/FOTODOM

С 2026 года беременные россиянки получат возможность проходить новые бесплатные исследования в рамках программы госгарантий медицинской помощи. Об этом kp.ru сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, эти шаги направлены на то, чтобы как ребенок, так и мать могли вовремя получить современную медицинскую помощь.

«Заботясь о здоровье семьи сегодня, мы закладываем надежный фундамент для уверенного будущего нашей страны и роста ее населения на десятилетия вперед», — заявил он.

Мурашко отметил, что в текущем году по полису ОМС впервые будет осуществляться неинвазивный пренатальный скрининг. Нововведение касается беременных со средним и высоким риском хромосомных аномалий у будущего ребенка.

Помимо этого, важным дополнением является расширение программы диспансеризации для женщин. Теперь в него будут входить дополнительные исследования, в числе которых определение ДНК вируса папилломы человека и жидкостная цитология шейки матки.

До этого Михаил Мурашко сообщил, что с 2026 года в России будут использовать беспилотные технологии для доставки лекарственных средств и биоматериалов в удаленные регионы. По его словам, благодаря этому удастся улучшить доступ к медицинской помощи для граждан, живущих на труднодоступных территориях страны.

Ранее россиянам объяснили, почему важно посещать психолога во время беременности.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!