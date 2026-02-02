Размер шрифта
Больше половины россиян готовы отпустить детей в школьное путешествие по России

KP.RU: 77% россиян не против школьных поездок по городам России
EZ-Stock Studio/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян не против мини-путешествий детей с классом по разным городам страны. При этом многие с радостью готовы отпустить своего ребенка в такую поездку. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, 53% респондентов придерживаются мнения, что школьные поездки по городам России будут увлекательными и познавательными. Эти опрошенные готовы отпустить своих детей даже на другой конец страны. Они считают, что такой шанс выпадает далеко не всегда, а также доверяют сотрудникам школы, которые отправятся в путешествие с учениками.

Еще 24% россиян одобрили школьные поездки, но при этом признались, что не решились бы отправить своего ребенка на другой конец страны. Эти участники опроса считают, что лучше организовывать путешествия на 2-4 дня в окрестные города или соседние регионы.

Однако другие 21% респондентов категорически отказались отпускать своего ребенка в школьные поездки. Россияне заявили, что не доверяют как своим детям, так и учителям.

Оставшиеся 2% опрошенных проголосовали за вариант «другое».

Ранее были названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ.
 
