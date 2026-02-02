Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам объяснили, как связаны еда и психологическое состояние

Психолог Сальникова: еда влияет на психологическое состояние человека
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Связь между тем, что человек ест, и тем, что у него в голове, — научно доказанный факт. Пища выступает дирижером эмоций, поскольку влияет на гормональное состояние. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила семейный психолог Дарья Сальникова.

«Нагляднее всего это видно на детях: классический «набор праздника» — пицца, сладкий сок, фрукты и торт — запускает в неокрепшем организме настоящую гормональную бурю. Резкий скачок глюкозы и выброс инсулина приводят к гиперактивности, которую сменяют капризы и усталость», — сказала специалист.

У взрослых, по ее словам, все происходит по той же схеме: быстрые углеводы — скачок инсулина — колебания энергии и настроения.

Недавно ученые провели масштабное международное исследование и пришли к выводу, что частое употребление ультрапереработанных продуктов может быть связано со снижением психологического благополучия и ростом стресса.

Ранее россиянам объяснили, когда надо начинать худеть к лету.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!