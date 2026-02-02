Россиянам объяснили, как связаны еда и психологическое состояние

Связь между тем, что человек ест, и тем, что у него в голове, — научно доказанный факт. Пища выступает дирижером эмоций, поскольку влияет на гормональное состояние. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила семейный психолог Дарья Сальникова.

«Нагляднее всего это видно на детях: классический «набор праздника» — пицца, сладкий сок, фрукты и торт — запускает в неокрепшем организме настоящую гормональную бурю. Резкий скачок глюкозы и выброс инсулина приводят к гиперактивности, которую сменяют капризы и усталость», — сказала специалист.

У взрослых, по ее словам, все происходит по той же схеме: быстрые углеводы — скачок инсулина — колебания энергии и настроения.

Недавно ученые провели масштабное международное исследование и пришли к выводу, что частое употребление ультрапереработанных продуктов может быть связано со снижением психологического благополучия и ростом стресса.

