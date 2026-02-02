Размер шрифта
Ветеран IT-отрасли рассказал об изощренной схеме мошенников, с которой столкнулся сам

IT-эксперт Черанев: мошенники начали использовать двухуровневые схемы обмана
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Глава свердловской компании «Инсис» Артем Черанев в беседе с ЕАН рассказал о многоступенчатой мошеннической схеме, имитирующей звонок от «Энергосбыта», с которой он столкнулся лично. Топ-менеджеру позвонили с неизвестного номера, представились сотрудниками организации, договорились о визите мастера для проверки счетчиков и обещали прислать SMS с данными визита и номером заказа.

«Все было четко по тому скрипту, который всегда используют наши энергетики при звонках клиентам. Уточнили, когда мне удобно встретить специалиста, выбрали день и время. Мне сказали, что придет такой-то мастер, назвали его номер. Я хотел записать, но они добавили, что мне придет СМС», — поделился Черанев.

Когда он получил сообщение с четырехзначным кодом, оператор попросил его продиктовать. Озвучив цифры, собеседник издания услышал, как мошенник попросил сообщницу срочно проверить данные паспорта и СНИЛС жертвы. Затем он вернулся к разговору и поинтересовался другой недвижимостью Черанева, после чего связь прервалась — якобы по вмешательству Роскомнадзора.

Спустя несколько минут на телефон руководителя компании поступило новое сообщение об оформлении кредита, в котором предлагалось срочно перезвонить по указанному номеру в случае несогласия. Именно тогда Черанев осознал, что стал мишенью хорошо спланированного обмана: звонок, «утечка» разговора о документах и фальшивое вмешательство регулятора были призваны подогреть панику и заставить его немедленно отреагировать на SMS о «кредите».

«Получилась такая двухэтапная разводка. Но я к тому моменту уже свел одно к другому и на схему не повелся», — заключил он.

До этого в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредили, что мошенники распространяют сообщения о якобы плановой проверке индивидуальных приборов учета воды в поддельных домовых чатах, чтобы получить доступ к личным аккаунтам граждан на портале «Госуслуги».

Ранее эксперт назвал фразы, которые заставят мошенника «сдаться».
 
