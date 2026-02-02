Размер шрифта
Бизнес-консультант объяснил, почему сотрудники молчат о проблемах на работе

Многие российские сотрудники не менее одного раза умалчивали о серьезных проблемах, возникающих на работе. Нередко причиной такого поведения становился страх перед негативной реакцией руководителя. Об этом «Известиям» рассказал ведущий бизнес-консультант компании SmartValues Георгий Мелик-Еганов.

По словам специалиста, многие сотрудники боятся говорить о трудностях на работе из-за страха последствий. На фоне отсутствия психологической безопасности люди уклоняются от открытого диалога, предпочитая обсуждать проблемы лишь неформально. В итоге они привыкают к сложностям и начинают воспринимать их как неизбежность.

Консультант подчеркнул, что со временем нерешенных вопросов становится все больше, в результате чего появляются системные кризисы, о которых руководство узнает слишком поздно. Тогда происходит разрыв между управленцами и исполнителями.

Эксперт отметил, что культура молчания оказывает разрушительное воздействие не только на бизнес-процессы, но и на самих работников. У людей появляется чувство бессилия, из-за чего они эмоционально дистанцируются или находятся в постоянном стрессе.

«Появляется «позиция жертвы»: энергия уходит не на развитие, а на самозащиту. Сотрудники начинают игнорировать правила, если их соблюдение грозит конфликтом или требует неудобных разговоров», — объяснил специалист.

Помимо этого, страх совершить ошибку усиливает синдром самозванца даже у опытных специалистов, а нужда поддерживать видимость благополучия нередко оборачивается выгоранием. При этом для руководителей собственные просчеты равнозначны «потере лица».

По словам консультанта, сформировать психологическую безопасность помогут навыки ведения сложны диалогов, в процессе которых сталкиваются противоположные мнения и затрагиваются чувствительные темы.

Ранее россиянам назвали навыки, которые спасут от сокращения на работе.
 
