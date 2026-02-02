Размер шрифта
На Wildberries запустили новый специальный раздел с товарами для мужчин

Новый раздел Wildberries объединил популярные мужские категории
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

На Wildberries появился новый тематический раздел «Мужчины выбирают», объединяющий категории товаров, наиболее востребованные среди мужской аудитории. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ).

Раздел уже доступен на сайте и в мобильном приложении. Он призван упростить навигацию и сократить время поиска товаров. В каталог вошли электроника и бытовая техника, автотовары и запчасти, одежда и обувь, транспортные средства, спортивные товары, материалы для стройки и ремонта, мужская косметика, а также товары для дачи и сада.

Помимо категорий, представлены и тематические подборки. Например, «Тренировки в зале», «Проверенные продавцы», «Премиальный гардероб», «Для бани и сауны», «В гараж», «Геймерский набор», «Подарки для нее» и другие. Отмечается, что их состав будет регулярно обновляться с учетом сезонности и спроса пользователей.

«Мы видим, что мужская аудитория на Wildberries демонстрирует четкие и целенаправленные покупательские паттерны — чаще всего это электроника, автотовары, товары для спорта и ремонта. Запуск раздела «Мужчины выбирают» — это ответ на запрос пользователей на более понятную и быструю навигацию, когда все нужное собрано в одном месте», — отметила директор департамента по клиентскому опыту и сервису РВБ Анна Аверина.

По ее словам, опросы показывают, что мужчины положительно воспринимают навигацию, адаптированную под их интересы, особенно если она экономит время.

«Кроме того, мужская аудитория чаще выбирает категории с более высоким средним чеком, что делает удобство поиска особенно важным фактором при принятии решения о покупке», — добавила Аверина.

В РВБ подчеркнули, что далее планируется развитие раздела за счет внедрения внутреннего поиска и расширения тематических подборок.
 
