Врач рассказал, как проявляется раннее гормональное старение

Гормональное старение обычно отражает общее биологическое старение организма, однако, иногда может наступать преждевременно и требовать лечения. Об этом Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению «Эндокринология» ГК «МЕДСИ», кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

По его словам, если снижение уровня гормонов происходит преждевременно, важно скорректировать гормональную недостаточность. Врач уточнил, что у женщин такое старение может проявляться в виде ранней менопаузы, у мужчин — снижением уровня тестостерона. Он отметил, что проходить обследование стоит при резком ухудшении самочувствия, появлении необъяснимой усталости, нарушении сна, изменении массы тела, выпадении волос или проблемах с либидо.

«Когда человек чувствует, что стал хуже себя ощущать, чем полгода или год назад, и эти изменения быстро прогрессируют, нужно идти к врачу. Первым делом — к терапевту, который направит к эндокринологу при необходимости. А если у женщины, например, в 35 лет прекращаются менструации, это уже прямой сигнал для обследования у эндокринолога или гинеколога», — заключил Барсуков.

В конце января сообщалось, что Правительство России утвердило примерный перечень бесплатных обследований для выявления рисков раннего старения. Граждане страны могут сделать клинический анализ крови с СОЭ (Скорость оседания эритроцитов), общий анализ мочи, биохимическое исследование крови, чтобы определить уровень ферритина, интерлейкина-6, С-реактивного белка, магния, цинка и фактора некроза опухоли при отклонении в сторону увеличения показателей биологического возраста от календарного на пять лет и больше.

