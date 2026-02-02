Мужчина решил проверить силу своей татуировки-оберега и попал в больницу

Испытание татуировки-оберега закончилось госпитализацией для жителя Таиланда. Об этом пишет The Thaiger.

В тайском Самут Пракане 37-летний мужчина решил проверить силу своих священных татуировок, также известных в Таиланде как Сак Янт, которые якобы защищают от вреда. В субботу, 31 января, девушка пострадавшего обнаружила его истекающим кровью и вызвала помощь.

На татуированной спине были видны три глубоких пореза, самый серьезный достигал 2 см в глубину. Мужчине оказали первую помощь и доставили его в больницу.

Как стало известно, ранее пострадавший ездил в Бангкок в святилище Самнак Сак Янт, чтобы «протестировать татуировки. Для этого, согласно традиционной практике, по коже человеа бьют острыми предметами. Несмотря на очевидные следы топора, мужчина упорно твердил, что поранился ножом.

Сак Янт — это древние тайские татуировки, которые наносят с помощью игл и мантр, обещая защиту, удачу или сверхъестественные силы. Исторически их делали воины перед битвой, но и сегодня многие тайцы верят в их мощь.

Ранее мужчина потерял все волосы и способность потеть из-за сделанной татуировки.