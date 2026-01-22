Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

«Я справлюсь»: психлолог объяснил, как мог утонуть пловец Свечников

Психолог Кичаев: пловец Свечников мог утонуть, поскольку не обратился за помощью
beswim__/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Психолог Александр Кичаев в беседе с Tsargrad.tv высказался о кончине российского пловца, тренера, мастера спорта Николая Свечникова в Турции. Он напомнил, что слабое место у спортсменов — сердце.

Эксперт допустил, что во время заплыва у россиянина мог случиться приступ, но он, что называется, стиснул зубы и не стал обращаться за помощью, продолжив путь.

«Решил бороться до конца, по принципу: все пройдет, я же мужик, я справлюсь, преодолеем, прорвемся. Очень часто спортсмены себе такие установки дают, даже если им уже становится плохо, с надеждой, что все само собой разрулится, не желая выглядеть слабаками», — объяснил Кичаев.

Впрочем, по его словам, это характерно не только для спортсменов, но и для многих мужчин в принципе. Психолог призвал беречь себя и не стесняться обращаться за помощью.

24 августа 2025 года Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов.

20 января тело неизвестного мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен.

21 января родители пловца в Турции сдали ДНК-тест для идентификации найденного тела. Позднее в российском генконсульстве подтвердили, что обнаруженное в Босфоре тело принадлежит Свечникову, и выразили надежду на установление причин его гибели.

Ранее стало известно, что пропавшую триатлонистку растерзали акулы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27684649_rnd_9",
    "video_id": "record::4f8b79d9-1035-486c-879d-39d9122a497c"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+