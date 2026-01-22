«Я справлюсь»: психлолог объяснил, как мог утонуть пловец Свечников

Психолог Александр Кичаев в беседе с Tsargrad.tv высказался о кончине российского пловца, тренера, мастера спорта Николая Свечникова в Турции. Он напомнил, что слабое место у спортсменов — сердце.

Эксперт допустил, что во время заплыва у россиянина мог случиться приступ, но он, что называется, стиснул зубы и не стал обращаться за помощью, продолжив путь.

«Решил бороться до конца, по принципу: все пройдет, я же мужик, я справлюсь, преодолеем, прорвемся. Очень часто спортсмены себе такие установки дают, даже если им уже становится плохо, с надеждой, что все само собой разрулится, не желая выглядеть слабаками», — объяснил Кичаев.

Впрочем, по его словам, это характерно не только для спортсменов, но и для многих мужчин в принципе. Психолог призвал беречь себя и не стесняться обращаться за помощью.

24 августа 2025 года Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов.

20 января тело неизвестного мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен.

21 января родители пловца в Турции сдали ДНК-тест для идентификации найденного тела. Позднее в российском генконсульстве подтвердили, что обнаруженное в Босфоре тело принадлежит Свечникову, и выразили надежду на установление причин его гибели.

Ранее стало известно, что пропавшую триатлонистку растерзали акулы.