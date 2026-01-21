Врач объяснила, должна ли беременная женщина есть за двоих

Врач Уланкина: во время беременности женщина не должна есть за двоих

Распространенное утверждение, что во время беременности женщина должна есть за двоих, является мифом. Современные медицинские данные опровергают это мнение. Об этом «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» акушер-гинеколог Ольга Уланкина.

Специалист предупредила, что решение есть за двоих не только не принесет пользы будущему ребенку, но и может навредить здоровью матери, осложнив течение беременности.

«Во время беременности действительно возрастает потребность организма в отдельных питательных веществах — прежде всего в белке, железе, фолиевой кислоте, кальции, йоде. Но речь идет не о кратном увеличении калорийности рациона, а о его качестве и сбалансированности. При этом избыточная калорийность не улучшает развитие ребенка, но значительно повышает риски для матери», — объяснила врач.

По ее словам, из-за чрезмерного набора веса во время беременности возрастает риск гестационного диабета, артериальной гипертензии, преэклампсии, оперативного родоразрешения и различных осложнений в родах. Помимо этого, после того, как ребенок появится на свет, лишние килограммы у матери могут сохраниться.

Эксперт отметила, что настоящая потребность в дополнительной энергии появляется только во втором и третьем триместрах. При этом она в среднем составляет от 300 до 400 калорий в день.

Кроме того, беременным женщинам важно следить за качеством своего рациона. Нередко будущие мамы совершают ошибку, пытаясь «заесть» токсикоз, усталость или тревожность сладкой пищей, выпечкой или фастфудом. На фоне такого питания возрастает риск дефицита важных микро- и макроэлементов, а также дефицита железа, кальция и витаминов группы B.

Избежать проблем со здоровьем во время беременности поможет регулярное и разнообразное питание. При этом в рационе должны быть овощи, белковые продукты, а также источники полезных жиров и углеводов.

