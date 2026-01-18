Десятая часть населения Гренландии присоединилась к протесту против политики Трампа

Несколько тысяч жителей Гренландии вышли на протесты против политики американского президента Дональда Трампа в отношении острова с лозунгами «Мы не продаемся». Об этом пишет издание Metro.

По информации источника, в центральном городе острова Нууке прошли акции протеста после того, как Трамп объявил о введении пошлин против европейских союзников из-за их позиции по Гренландии.

«Почти четверть из 20 000 жителей арктического города вышли на демонстрацию против угроз Трампа в адрес Гренландии. Другие митинги прошли по всей территории [острова]», — говорится в материале.

Жители привели на митинги своих детей. Они держали в руках красно-белые флаги и плакаты «Гренландия не продается». К протестующим также присоединился премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Между тем Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США для обеспечения национальной безопасности его страны.

В Минобороны Дании пообещали открыть огонь в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на это.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин заявил о серьезности плана Трампа по присоединению Гренландии к США.

Ранее экс-советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон объяснил желание президента США заполучить Гренландию.