В Запорожье заметили дронов-разведчиков ВСУ

Во время восстановительных работ на сетях электроснабжения в Запорожской области замечено движение украинских дронов-разведчиков. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Он также сообщил о ходе восстановительных работ. Балицкий отметил, что постепенно сокращается число отключенных потребителей.

«На данный момент в Запорожской области остаются без электроснабжения 205 139 абонентов в 365 населенных пунктах», — написал губернатор.

По словам главы региона, сохраняется проблема с частыми отключениями, что отражается на теплосетях.

Он попросил отнестись с пониманием к таким ситуациям, отметив, что это вынужденная мера в текущих условиях, связанная с проведением восстановительных работ.

Накануне после удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры Запорожья возникли перебои с электроснабжением. Они затронули значительную часть региона. Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, а генераторы обеспечили водоснабжение и работу критической инфраструктуры.

Ранее БПЛА пытались ударить по Запорожской области около 25 раз.