Новости. Общество

В квартире в Саратовской области обнаружены шесть тел

СК: шесть человек найдены мертвыми в квартире в Саратовской области
РИА Новости

Шесть человек, в том числе двое детей, обнаружили мертвыми в квартире в Балаково Саратовской области. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Тела шести человек, в числе которых 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и двое их сыновей девяти и четырех лет найдены 12 января в квартире дома на улице Академика Жук. По версии следствия, причиной их смерти могло стать отравление угарным газом. Дверь в квартиру вскрыли сотрудники службы спасения Саратовской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. В настоящий момент проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

До этого в Иркутской области нашли тела двух детей шести и восьми лет с признаками насильственной смерти. По данным регионального СК, в преступлении подозревается их 33-летний отец, который после содеянного свел счеты с жизнью. Установлено, что накануне между мужчиной и его женой произошел конфликт на почве ревности, после чего женщина ушла из дома. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сургуте нашли мертвым известного врача, спасшего тысячи жизней.

