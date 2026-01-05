Размер шрифта
Директор ЗАЭС рассказал об угрозах, которые получают сотрудники станции

Черничук: в украинских соцсетях публикуют фото и данные сотрудников ЗАЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Личные данные сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) периодически публикуются в украинских пабликах. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук в интервью ТАСС.

«Персоналу — да, случаи публикаций, угроз продолжаются. Достаточно почитать украинские паблики, телеграм-каналы», — сказал он.

Черничук отметил, что у станции есть официальное издание «Энергия», где публикуются материалы с фотографиями сотрудников.

«Если мы говорим, что ребята выиграли в конкурсе или выполнили уникальную работу, в этих каналах — волна негатива на сотрудников, на нашу деятельность», — добавил директор ЗАЭС.

По его словам, критика сказывается на персонале станции негативно, из-за чего повышаются риски неправильных решений и ошибок.

3 января на Запорожской АЭС произошло отключение линии электропередач «Ферросплавная-1» в результате срабатывания системы защиты.

Ранее директор ЗАЭС заявил о невозможности совместного управления станцией.

