Аэропорт Краснодара открыли для полетов

В аэропорту Пашковский в Краснодаре сняли введенные ранее ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает советник руководителя «Росавиации», пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Краснодар готов к обслуживанию рейсов с 9:00 мск», — написал представитель ведомства.

Ограничения были введены в ночь на 1 января из соображений безопасности.

Ограничения также были сняты в аэропортах «Грабцево» в Калуге и «Донское» в Тамбове. Кореняко уточнял, что меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

В ночь с 31 декабря на 1 января атака украинских беспилотников привела к повреждениям двух частных домов в станице Северской Краснодарского края. Обломки сбитых БПЛА вызвали разрушения крыш и выбили стекла в жилых домах. К счастью, в результате этих действий никто не пострадал.

Ранее в аэропортах Москвы из-за ограничений задержали почти 300 рейсов.