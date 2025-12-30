Размер шрифта
На Урале из-за теплой погоды не могут уснуть медведи

В Екатеринбургском зоопарке теплая погода не дала медведям впасть в спячку
Пресс-служба Московского зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке из-за аномально теплой погоды до сих пор бодрствуют медведи. Об этом сообщает ЕАН. В учреждении отметили, что в течение всего декабря температура воздуха не соответствовала времени года.

«В такую погоду, даже если звери и уснули, они могут проснуться. Кроме того, важен возраст: у нас есть старый гималайский медведь Гай, он уже давно спит, а вот остальные мишки помоложе, поэтому пока не спешат — у них высокая активность, предпочитают бодрствовать», — рассказали в зоопарке.

Впрочем, в ближайшее время инстинкты сработают и животные уснут, уверены зоологи.

Накануне стало известно, что в Московском зоопарке впервые впал в полноценную зимнюю спячку гималайский медведь Вася. Это является показателем отличного физического и психологического состояния животного, которого специалисты добились с помощью многолетней кропотливой работы, говорится на сайте mos.ru.

Ранее сообщалось, что в арктических регионах создадут сеть «медвежьих патрулей».

