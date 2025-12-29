Размер шрифта
Экс-министра ЖКХ Красноярского края арестовали по делу о превышении полномочий

СК РФ: бывшего красноярского министра ЖКХ Заскалько арестовали на два месяца
Telegram-канал «Михаил Заскалько»

Суд арестовал бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Красноярского края Михаила Заскалько, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что решение принял Железнодорожный районный суд Красноярска.

«Министру <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в заявлении.

29 декабря в следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии рассказали, что Заскалько стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве домов для детей-сирот. По данным ведомства, в 2022 году в Нижнеингашском районе в рамках государственного контракта возвели 20-квартирную жилплощадь для детей-сирот. Заскалько в то время возглавлял краевое казенное учреждение «Управление капитального строительства» и знал, что дом признали аварийным. Несмотря на это, он не расторг контракт и не потребовал возврата аванса в размере более 23 млн рублей.

Более того, чиновник поручил своему заместителю и директору подрядной компании организовать строительство нового дома и разработку проектно-сметной документации стоимостью около 2 млн рублей. Новое здание не было введено в эксплуатацию из-за несоответствия документации. Всего из-за действий Заскалько бюджету региона был причинен ущерб на сумму около 25 млн рублей.

Ранее в Башкирии осудили начальницу управления капитального ремонта.

