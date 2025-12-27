Размер шрифта
Мужчина получил наказание за отслеживание передвижений женщины через онлайн-карты

В Казахстане мужчину осудили за преследование женщины
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Казахстане мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как стал преследовать местную жительницу. Об этом сообщает Orda.kz.

По данным издания, мужчина нередко появлялся около дома пострадавшей. Он намеренно дергал дверь, стучал и смотрел в окна. Спустя некоторое время он также стал отслеживать перемещения женщины с помощью онлайн-карт.

В результате мужчину обвинили в преследовании человека.

«Суд изучил показания потерпевшей и свидетелей, видеозаписи и другие материалы дела», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигуранта к 200 часам общественных работ. Помимо этого, он выплатит пострадавшей 400 тысяч тенге (около 61,5 тысячи рублей) в качестве моральной компенсации и еще 200 тысяч (почти 30 тысяч рублей) за услуги человека, представлявшего ее интересы на процессе.

До этого в Москве случайный прохожий спас девушку от незнакомца, который ее преследовал. Агрессивный незнакомец повалил женщину на землю, когда она шла по парку. Затем он увидел, что к ним движется мужчина и попытался скрыться, но тот не дал ему уйти.

Ранее стример в прямом эфире сбил преследовавшего его фаната.

