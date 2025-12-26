На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Томске россияне организовывали связь для мошенников и были арестованы

В Томске троих мужчин арестовали за организацию связи для телефонных мошенников
true
true
true
close
Telegram-канал СУ СК России по Томской области

Жителя Томска и его подельников из Омска обвиняют в организации связи для мошенников. Об этом сообщает управление СК РФ по Томской области.

По версии следствия, компания из троих мужчин совершала преступления в период с ноября 2025 года. Они общались с куратором, под руководством которого они установили SIM-боксы. Эти устройства с множеством SIM-карт помогают мошенникам дозваниваться до россиян и выманивать у них деньги.

«При силовой поддержке бойцов СОБР «Корд» Управления Росгвардии по Томской области злоумышленники были задержаны, им предъявлено обвинение», – сообщается в публикации.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала, пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Фигурантам уже предъявили обвинения.

На данный момент идет расследование. Сотрудники СК устанавливают все эпизоды. Также специалисты выясняют, кто еще был причастен к этой схеме.

Ранее брянский пенсионер обогатил мошенников на 14 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами