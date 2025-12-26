В Томске россияне организовывали связь для мошенников и были арестованы

В Томске троих мужчин арестовали за организацию связи для телефонных мошенников

Жителя Томска и его подельников из Омска обвиняют в организации связи для мошенников. Об этом сообщает управление СК РФ по Томской области.

По версии следствия, компания из троих мужчин совершала преступления в период с ноября 2025 года. Они общались с куратором, под руководством которого они установили SIM-боксы. Эти устройства с множеством SIM-карт помогают мошенникам дозваниваться до россиян и выманивать у них деньги.

«При силовой поддержке бойцов СОБР «Корд» Управления Росгвардии по Томской области злоумышленники были задержаны, им предъявлено обвинение», – сообщается в публикации.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала, пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Фигурантам уже предъявили обвинения.

На данный момент идет расследование. Сотрудники СК устанавливают все эпизоды. Также специалисты выясняют, кто еще был причастен к этой схеме.

