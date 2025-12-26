Эксперт объяснила, почему нельзя охлаждать шампанское в морозилке

Многие привыкли убирать шампанское в морозилку перед новогодней ночью Однако такой способ охлаждения может испортить вкус напитка и привести к разрыву бутылки. Об этом Life рассказала доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия и руководитель Академии кавистов и сомелье Фатима Баликоева.

Специалист объяснила, что убирать шампанские в морозилку особенно опасно из-за давления углекислого газа внутри бутылки и расширения жидкости при процессе замерзания. В один момент стекло может не выдержать нагрузки, в результате чего произойдет сильный и бесшумный взрыв, который способен даже травмировать.

Эксперт отметила, что само шампанское также может пострадать в морозилке, поскольку при частичном замерзании разрушается структура напитка.

«Лед вытесняет спирт и углекислоту, меняется соотношение компонентов, и напиток теряет свою тонкую игристость. Пузыри становятся крупными и редкими, аромат уходит, вкус «ломается»: появляется водянистость или, наоборот, резкая спиртовая нота», — рассказала она.

По словам специалиста, быстро и безопасно охладить шампанское можно с помощью ледяной ванны. Для этого нужно положить бутылку в глубокую емкость, наполненную льдом и холодной водой. В тару также стоит добавить небольшое количество соли, которого ускорит процесс.

Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова до этого предупредила, что среди производителей шампанского нередко встречаются недобросовестные, которые изготавливают контрафактный товар. Для того чтобы не попасться на обман при покупке важно внимательно осмотреть бутылку, чтобы на ней не было сколов и трещин. По словам эксперта, о качестве напитка также может свидетельствовать и пробка из древесины, которая на ощупь мягче пластика.

