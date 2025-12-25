В США супермаркет бесплатно отдал продукты покупателям

Магазин американской сети супермаркетов H-E-B в Техасе сообщил журналу People, что бесплатно раздал покупателям товары после того, как сломались кассовые аппараты.

«Во время сезона праздников, когда наши кассовые аппараты временно вышли из строя, мы отдали бесплатно продукты всем, у кого были полные тележки», — рассказали в компании.

ЧП произошло в торговой точке города Берлесон. На видео, опубликованном в группе местных жителей в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), запечатлены несколько очередей покупателей у касс в супермаркете H-E-B. Работница магазина вышла к посетителям, поблагодарила их за терпение и объяснила, что компьютеры «вышли из строя». В результате покупателям разрешили забрать все товары из своих тележек, что также показано на записи.

До этого в Канаде группа политических активистов в костюмах гномов и Санта-Клауса ограбила магазин продуктов. Впоследствии товары из магазина активисты сложили у городской елки, и призвали нуждающихся забрать их бесплатно, как подарок на Рождество.

Ранее в США воры украли рождественские подарки на сумму $50 тыс. для нуждающихся детей.