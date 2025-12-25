На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Болота не должно быть»: Путин предложил выявлять 100 худших учебных заведений

Путин: надо создать рейтинг 100 худших образовательных организаций для помощи им
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

В России необходимо сформировать рейтинг 100 худших образовательных организаций, чтобы оказать им помощь и улучшать качество образования в стране. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета, говорится на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Минтруд подготовил рейтинг, который в разрезе каждого образовательного учреждения демонстрирует уровень трудоустройства и размер заработной платы выпускников. Путин считает, что на основе этого рейтинга необходимо ежегодно определять и 100 учреждений, которые продемонстрировали худший результат.

«Обязательно этим надо заниматься. Никакого болота у нас здесь не должно быть», — сказал российский лидер.

На этом же заседании Путин заявил, что система образования в России не должна терять фундаментальных основ. Глава государства отметил, что «жить по старинке» не стоит, но вместе с тем важно не отходить от стандартов образования, которые позволяют формировать у учащихся самостоятельное творческое мышление и способности критически оценивать ситуации.

Ранее Путин призвал не допустить, чтобы в РФ были люди, только нажимающие кнопки.

