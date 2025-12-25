Власти Дагестана окажут помощь семьям погибших в результате атаки дрона

Власти Дагестана окажут помощь семьям погибших в результате атаки украинских беспилотников на регион. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Поручил оказать их семьям всю необходимую помощь. Они должны знать, что их родные – настоящие герои для нас», — написал чиновник.

Меликов также выразил соболезнования родным и близким погибших. Он назвал произошедшее невосполнимой утратой как для Шамильского района, так и для всего Дагестана.

Глава Дагестана подчеркнул, что Киеву своими диверсиями не удастся подорвать моральный дух россиян.

25 декабря стало известно, что три человека погибли в приграничье в ходе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) гуманитарного конвоя из Дагестана, среди них — заместитель главы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиев. Еще один сопровождающий представитель общественной организации — мужчина по имени Шамиль — был доставлен с ранениями в медицинское учреждение.

Ранее в Белгородской области ребенок пострадал в результате атаки дрона.