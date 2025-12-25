На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Дагестана окажут помощь семьям погибших в результате атаки дрона

Меликов поручил оказать помощь семьям погибших при атаке БПЛА в Дагестане
true
true
true
close
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Власти Дагестана окажут помощь семьям погибших в результате атаки украинских беспилотников на регион. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Поручил оказать их семьям всю необходимую помощь. Они должны знать, что их родные – настоящие герои для нас», — написал чиновник.

Меликов также выразил соболезнования родным и близким погибших. Он назвал произошедшее невосполнимой утратой как для Шамильского района, так и для всего Дагестана.

Глава Дагестана подчеркнул, что Киеву своими диверсиями не удастся подорвать моральный дух россиян.

25 декабря стало известно, что три человека погибли в приграничье в ходе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) гуманитарного конвоя из Дагестана, среди них — заместитель главы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиев. Еще один сопровождающий представитель общественной организации — мужчина по имени Шамиль — был доставлен с ранениями в медицинское учреждение.

Ранее в Белгородской области ребенок пострадал в результате атаки дрона.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами