В Москве воры вынесли из квартиры сейф с валютой и драгоценности

В Москве задержали воров, вынесших из квартиры сейф с валютой и драгоценностями

В Москве полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в краже из квартиры на Алтуфьевском шоссе, злоумышленники похитили сейф с валютой и ювелирные украшения на общую сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 50-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что вернувшись домой, обнаружила открытую дверь и следы взлома. Внутри помещения были разбросаны вещи, пропал сейф с деньгами и драгоценности.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 41 до 62 лет, один из которых ранее судим за кражи. При обысках по месту жительства задержанных полиция изъяла часть похищенных украшений, а также наборы отмычек. Остальные драгоценности сообщники уже успели сбыть, а вырученные средства потратить. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, все трое заключены под стражу.

