На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве воры вынесли из квартиры сейф с валютой и драгоценности

В Москве задержали воров, вынесших из квартиры сейф с валютой и драгоценностями
true
true
true

В Москве полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в краже из квартиры на Алтуфьевском шоссе, злоумышленники похитили сейф с валютой и ювелирные украшения на общую сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 50-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что вернувшись домой, обнаружила открытую дверь и следы взлома. Внутри помещения были разбросаны вещи, пропал сейф с деньгами и драгоценности.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 41 до 62 лет, один из которых ранее судим за кражи. При обысках по месту жительства задержанных полиция изъяла часть похищенных украшений, а также наборы отмычек. Остальные драгоценности сообщники уже успели сбыть, а вырученные средства потратить. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, все трое заключены под стражу.

Ранее в Благовещенске сотрудница банка украла у клиентов 46 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
7+ правил, как не напиться на Новый год: простые методы подготовки к застолью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами