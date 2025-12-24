На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили о метели и гололедице в ночь на пятницу

МЧС Москвы: в ночь на 26 декабря наступят метель, гололедица и ветер до 15 м/с
Илья Питалев/РИА Новости

В Москве в ночь на пятницу, 26 декабря, ожидаются метель, гололедица и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного главка МЧС России.

«Ночью с 25 на 26 декабря и утром 26 декабря в Москве ожидается снег, местами сильный снег, в отдельных районах метель; мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, порывы западного и северо-западного ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей автомобилей парковаться в безопасных местах и оставаться внимательными за рулем. Москвичам также рекомендовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

24 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежный покров покрыл 99% российской территории.

Синоптик уточнил, что в Москве высота снежного покрова составляет 2 см, в Московской области — от 1 до 8 см. По его прогнозу, идеальная зима ждет москвичей и жителей Центральной России в Новом году. До конца декабря в центре страны будут умеренные морозы со снегом. По предварительным прогнозам, 31 декабря днем в Москве температура опустится до -5…-10°C, а в новогоднюю ночь — до -9…-14°C.

Ранее жителям Подмосковья спрогнозировали морозную и снежную новогоднюю ночь.

