Rambler&Co назвал ключевые медиатренды России по итогам 2025 года

Rambler&Co: просмотры контента о заботе о себе в РФ выросли на 69% в 2025 году

Медиапотребление в России в 2025 году стало более избирательным. К таким выводам пришли аналитики медиахолдинга Rambler&Co при составлении обзора медиатрендов по итогам года.

Согласно исследованию, россияне по-прежнему стремятся следить за новостной повесткой, однако частота, длительность и контекст взаимодействия с контентом у пользователей изменилась.

В течение 2025 года на ресурсах Rambler&Co («Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер» и другие) фиксировались выраженные пики и ситуативные всплески активности. Максимальный уровень вовлеченности зафиксирован в марте.

По словам CDO медиахолдинга Rambler&Co Александра Киселева, к концу года отмечен сдвиг в поведении аудитории: при снижении числа просмотров и визитов в ноябре охват пользователей остался стабильным. По его оценке, это свидетельствует о переходе к более осознанной модели медиапотребления и зрелости аудитории.

Тренд на избирательность подтверждается ростом интереса к использованию искусственного интеллекта для работы с новостями. По внутренним данным Rambler&Co, 59% пользователей считают полезным потребление новостей с помощью ИИ-инструментов.

Наиболее востребованные темы для ИИ-подборок — общественные и социальные вопросы (35%), политика (26%), здоровье (17%), спорт (16%) и технологии (13%). Как отметил Киселев, разнообразие интересов указывает на запрос на персонализированные новостные подборки.

Аналитика также показала, что медиапотребление в 2025 году стало более ритмичным и сегментированным по устройствам и времени.

В Rambler&Co отметили также переход аудитории от чтения новостей исключительно в рабочие часы к более персонализированным сценариям, встроенным в личные ритмы.

Существенные изменения произошли и в структуре интересов россиян. Просмотры материалов о заботе о себе увеличились на 69% по сравнению с началом года, о науке и технологиях — на 60%, о кибербезопасности — на 32%.

В числе популярных запросов также оказались значения сленговых слов, включая «свага».

Отдельным трендом стала «душевность» контента. Во втором полугодии 2025 года особенно популярными стали открытки «с добрым утром» и пожелания хорошего дня.

По оценке аналитиков Rambler&Co, 2025 год стал годом прагматичного медиапотребления: пользователи все чаще обращаются к медиа за конкретным ответом или практической пользой, фокус сместился с глобальной повестки на личные темы.