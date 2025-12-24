На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Яндекс Go расширил комплексные меры безопасности на 28 новых городов России

Яндекс Go инвестировал в безопасность самокатов 340 млн рублей в 2025 году
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Сервис аренды самокатов Яндекс Go инвестировал в направление безопасности 340 млн рублей (в 2,6 раза больше, чем в среднем вкладывал ежегодно) в сезоне 2025 года, говорится в опубликованном компанией комплексном отчете по безопасности.

В отчете отмечается, что в 2025 году оператор начал перечислять взносы на развитие инфраструктуры Санкт-Петербурга, представил новый самокат и масштабировал комплексные меры безопасности на 28 новых городов.

Также в отчете указано, что более 99,99% поездок в сервисе прошли без нарушений и происшествий. Кроме того, в 2025 году сервис начал индивидуально снижать скорость и продолжил штрафовать и ограничивать доступ к аренде самокатов за особо серьезные нарушения. Всего в этом сезоне сервис применил эти санкции более 130 тыс. раз.

В сезоне 2025 года в Москве впервые заработала обязательная верификация, чтобы не допускать детей и подростков к аренде на техническом уровне. Теперь каждый пользователь должен подтвердить свой возраст на портале Mos ID. Благодаря обязательной верификации сервис за сезон не допустил к аренде 23 тыс. пользователей.

В 2026 году сервис планирует инвестировать в безопасность еще около 350 млн рублей. Также сервис продолжит внедрять технологические решения, обучать пользователей ПДД и разрабатывать проекты инфраструктуры для СИМ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами