Яндекс Go расширил комплексные меры безопасности на 28 новых городов России

Сервис аренды самокатов Яндекс Go инвестировал в направление безопасности 340 млн рублей (в 2,6 раза больше, чем в среднем вкладывал ежегодно) в сезоне 2025 года, говорится в опубликованном компанией комплексном отчете по безопасности.

В отчете отмечается, что в 2025 году оператор начал перечислять взносы на развитие инфраструктуры Санкт-Петербурга, представил новый самокат и масштабировал комплексные меры безопасности на 28 новых городов.

Также в отчете указано, что более 99,99% поездок в сервисе прошли без нарушений и происшествий. Кроме того, в 2025 году сервис начал индивидуально снижать скорость и продолжил штрафовать и ограничивать доступ к аренде самокатов за особо серьезные нарушения. Всего в этом сезоне сервис применил эти санкции более 130 тыс. раз.

В сезоне 2025 года в Москве впервые заработала обязательная верификация, чтобы не допускать детей и подростков к аренде на техническом уровне. Теперь каждый пользователь должен подтвердить свой возраст на портале Mos ID. Благодаря обязательной верификации сервис за сезон не допустил к аренде 23 тыс. пользователей.

В 2026 году сервис планирует инвестировать в безопасность еще около 350 млн рублей. Также сервис продолжит внедрять технологические решения, обучать пользователей ПДД и разрабатывать проекты инфраструктуры для СИМ.