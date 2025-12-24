Голикова приняла участие в акции «Елка желаний»

Голикова исполнит мечты трех детей из Красноярского края и Татарстана

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова приняла участие в новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщает ТАСС.

Голикова исполнит пожелания детей из Красноярского края и Республики Татарстан. 13-летний Иван попросил микроскоп, 4-летний Лев — набор для опытов, а 7-летняя Алина — интерактивный глобус.

До этого сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в новогодней акции «Елка желаний». Он пообещал исполнить мечты двух жительниц Курска.

На прошлой неделе новогоднее желание пятилетнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тимура Рясного исполнил президент РФ Владимир Путин. В ответ мальчик отправил главе государства подарок.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время уже исполнено более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

