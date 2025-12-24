На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX
Стоматолог рассказала, как сохранить зубы в новогодние праздники

Врач Радько: перед Новым годом стоит посетить стоматолога
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Праздничные дни, как правило, изобилуют разнообразной едой и напитками, так или иначе, оказывающими влияние на зубы. Чтобы избежать проблем с полостью рта, следует соблюдать правила приема пищи и сократить количество алкоголя. Такой совет в интервью РИАМО дала заведующая ортодонтическим отделением Eurokappa Clinic Виктория Радько

Она пояснила, что спиртное способствует вымыванию минералов из поверхностного слоя эмали, а также уменьшает слюноотделение и ослабляет защитные функции зубов.

Также специалист порекомендовала избегать резких температурных контрастов в пище и поддерживать гигиену полости рта. Кроме того, по ее словам, стоит перед праздниками посетить врача, чтобы выявить проблемные пломбы или начальные признаки повреждений и избежать острых ситуаций на каникулах.

«При появлении скола или выпадении пломбы важно как можно раньше обратиться к специалисту. Незакрытая зона повреждения быстро увеличивается под воздействием нагрузок и температурных колебаний. Своевременная диагностика и реставрация позволяют сохранить зуб и предотвратить дальнейшие осложнения», — заключила Радько.

Врач-стоматолог Виктор Любимцев до этого рассказал, как в Новый год защитить зубы от мандаринов.

После употребления цитрусовых он посоветовал прополоскать рот водой, чтобы нейтрализовать кислоту и предотвратить повреждение зубной эмали. Но при этом, по его словам, чистить зубы сразу после еды нельзя, так как это может привести к стиранию защитной пленки на зубах.

Ранее ученые нашли способ выявить кариес до его появления.

