Опрос показал, что большинство поляков не считают отношения с Украиной партнерскими

Rzeczpospolita: почти 60% поляков не считают отношения с Украиной партнерскими
Shutterstock

Большинство поляков разделяют мнение президента Польши Кароля Навроцкого о том, что отношения страны с Украиной не являются партнерскими. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который провел исследовательский центр SW Research для газеты Rzeczpospolita.

По ее данным, 59,8% респондентов заявили, что не считают польско-украинские отношения партнерскими. Обратной точки зрения придерживаются 25% опрошенных. Еще 15,2% участников опроса сообщили, что не сформировали собственного мнения по данному вопросу.

Опрос проводился 16-17 декабря во всех воеводствах Польши. В нем приняли участие 800 совершеннолетних граждан.

В недавнем интервью порталу Wiadomosci Навроцкий раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что Киев воспринимает помощь Варшавы «как что-то само собой разумеющееся». Польский лидер отметил, что за последние годы Украина перестала рассматривать Польшу как полноценного партнера, с которым нужно согласовывать действия. Он подчеркнул, что Варшава продолжит поддерживать Киев, но отношения должны выстроиться на равных.

Ранее в Польше изменилось отношение к украинским беженцам.

