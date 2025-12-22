На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвала россиянам главные условия для повышения зарплаты

Специалист Семеренко: зарплата не должна отставать от среднерыночного уровня
Shutterstock

Для повышения зарплаты работнику важно демонстрироваться на своей позиции результаты, выходящие за рамки текущей должности. Именно факт того, что сотрудник не просто хорошо выполняет свои задачи, но и приносит реальную пользу, берет на себя больше является основным показателем того, что он достоин получать больше, рассказала RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

Она призвала фиксировать значимые достижения на рабочем месте – например, если удалось оптимизировать определенный процесс, выполнить важный проект. При этом разговор о прибавке важно начинать с учетом объективных условий – если компания находится в сложной финансовой ситуации, то это бесперспективно, подчеркнула специалист.

«Еще один важный аргумент — ваша рыночная стоимость, сформированная из знаний и навыков», — отметила эксперт.

Она пояснила, что зачастую зарплата работника может отличаться от среднерыночной для специалистов его уровня – в этом случае необходимо понять этот вопрос, предложив обсудить изменения, но желать это следует осторожно, отказавшись от ультиматумов в пользу диалога.

Если же начальство отказывается от повышения, нужно спокойно уточнить, в каком случае работник может на него рассчитывать – при достижении каких показателей, планов в будущем. Главную роль в построении карьеры играет умение наращивать ценности и демонстрировать достижения, а также вести с руководством открытый диалог, подчеркнула Семеренко.

«Именно это создает ту прочную основу, на которой повышение зарплаты становится закономерным и ожидаемым шагом, а не волнительной лотереей», — заключила она.

Напомним, согласно данным ЦБ, в 2026 году 76% компаний планируют проиндексировать зарплаты своим сотрудникам. Организации хотят увеличить зарплаты на 5-10%, что соответствует уровню официальной инфляции. По данным Минэкономразвития на 15 декабря, показатель составил чуть больше 6%.

Ранее сообщалось, что владение китайским резко повышает зарплаты россиян.

