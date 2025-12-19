Профориентация станет одним из драйверов увеличения количества рыбы в рационе россиян

Более трех тыс. школьников присоединились к профориентации в рыбной отрасли

Профориентация может стать одним из драйверов увеличения объемов рыбы в рационе жителей России. Об этом свидетельствуют данные профильных проектов и участников отрасли.

Вопрос о количестве и доступности рыбы для населения был поднят на совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что «рыбы на столе граждан не хватает».

Одним из ключевых факторов, способных повлиять на рост производства и расширение ассортимента рыбной продукции, является кадровое обеспечение отрасли — прежде всего в сферах рыболовного судостроения, рыбоводства и аквакультуры. Привлечение молодых специалистов, по мнению экспертов, позволит нарастить объемы производства и повысить доступность рыбы для населения.

Как отмечают представители проекта «Единая модель профориентации «Билет в будущее»», формирование устойчивого интереса к профессиям рыбной промышленности, судостроения и аквакультуры начинается уже на этапе школьного обучения — через системную профориентационную работу.

По данным проекта, ряд регионов включает соответствующие направления в региональные программы профориентации. Наиболее активны субъекты, а которых данные отрасли имеют стратегическое значение для экономики.

Уточняется, что в 2025 году по всей России проводятся профориентационные мероприятия, посвященные рыбной отрасли. Более 23 тыс. школьников приняли участие в экскурсиях и профессиональных пробах по судостроительной тематике, еще более 3 тыс. — по направлениям рыбоводства, аквакультуры и марикультуры. Общее количество мероприятий по данному профилю приблизилось к 500.

В проекте подчеркивают, что подготовка кадрового резерва напрямую влияет на развитие отрасли, внедрение современных технологий и расширение линейки рыбной продукции.

Ранее к реализации профориентационных мероприятий «Билета в будущее» присоединилась Объединенная судостроительная корпорация — крупнейшая судостроительная компания России.