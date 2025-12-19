Политолог назвал поддержку семей и ценность человека ключевыми темами прямой линии Путина

Человек и его семья находятся в центре государственной политики России, что подтверждается указами президента, принимаемыми в стране законами и нормативно-правовыми актами, а также многолетней позицией главы государства. Такое мнение, комментируя «Газете.Ru» основные темы «Итогов года» с президентом России Владимиром Путиным, высказал политолог и заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

По его словам, одной из ключевых тем совмещенной прямой линии и пресс-конференции главы российского государства в 2025 году стала помощь и поддержка семей.

«Cемьи ветеранов специальной военной операции, семьи с ипотекой, семьи с другими запросами — для президента решение их вопросов имеет первоочередной характер, на первом месте — то, что важно для будущего страны, а это, конечно, семья», — подчеркнул политолог.

Асафов также обратил внимание на то, что с поддержкой семьи напрямую связаны вопросы качества жизни, включая доступность лекарственных препаратов. Комментируя тему лекарственного обеспечения, президент, по оценке политолога, однозначно обозначил необходимость повышения доступности препаратов первой необходимости, подчеркнув приоритет человека и семьи в государственной политике.

В этом контексте Асафов упомянул инициативы партии «Единая Россия», в том числе недавно внесенный политической силой в Госдуму законопроект о передвижных аптеках. По его словам, он находится в одном русле с позицией президента, поскольку партия сопровождает инициативы, направленные на реализацию социальных приоритетов государства.

Говоря о внешнеполитической тематике «Итогов года в Владимиром Путиным», политолог отметил, что президент в ходе общения с иностранными журналистами в очередной раз показал, что позиция России основана на принципах честного и равноправного сотрудничества. «Это модель, которую Россия предлагает другим странам и ждет от них же», — подчеркнул Асафов.

При этом эксперт подчеркнул, что глава государства вновь упомянул о недопустимости обмана и наличии у России связанного с ним негативного опыта при общении с Западом.

«То, как президент отвечал на вопросы иностранных журналистов, показывает, что Россия открыта и готова к сотрудничеству. Другой вопрос — что для отдельных стран Запада Россия как враг — решение каких-то своих проблем, в том числе за счет переориентирования экономики на ВПК», — добавил Асафов.

Политолог добавил, что также президент подчеркнул человекоцентричную политику государства и сохранение актуальности рабочих профессий на фоне развития ИИ.

«Здесь речь также о ценности человека. Президент всегда ставит ее на первый план. Ни о каких заменах разговор не идет — только о повышении эффективности труда. Это уже заложено в 309-м указе и других стратегически важных для России документах», — резюмировал Асафов.