Дрон пытался доставить рождественский ужин в тюрьму для заключенных

CBS News: в США дрон пытался доставить в тюрьму рождественский ужин заключенным
South Carolina Department of Corrections

В Южной Каролине руководство тюрьмы начало расследование инцидента, связанного с попыткой доставки контрабанды в исправительное учреждение. Заключенным с помощью дрона пытались передать продукты для рождественского ужина, пишет CBS News.

Как отмечают представители пенитенциарной системы, предотвращение контрабанды остается постоянной проблемой для государственных тюрем. Ранее нарушители перебрасывали запрещенные предметы — мобильные телефоны, наркотики и другие вещи — через ограждения или использовали самодельные катапульты. В ответ власти усилили меры безопасности, увеличив высоту заборов и установив защитные сетки над периметром.

После этого злоумышленники начали использовать беспилотники. В результате сотрудники исправительных учреждений вынуждены регулярно патрулировать территорию тюрьмы и прилегающие зоны, отслеживая дроны, которые могут сбрасывать посылки с воздуха.

Согласно законодательству Южной Каролины, запуск дрона вблизи тюрьмы является административным правонарушением и может повлечь наказание в виде ареста сроком до 30 дней. Попытка сброса контрабанды на территорию исправительного учреждения считается уголовным преступлением и наказывается лишением свободы сроком до 10 лет.

Ранее пожилая женщина нашла в своей машине сбежавшего из тюрьмы заключенного.

