Эколог объяснил, что ждет не впавших в спячку из-за погоды ежиков и медведей

Эколог Рыбальченко: погода не так опасна для ежиков и медведей, как человек

Из-за аномально теплой для декабря погоды животные не смогли вовремя впасть в спячку, в том числе в подмосковных лесах бодрствуют ежики, затронуло это и медведей. Однако это для зверей не столь опасно – намного более серьезную угрозу для них представляют браконьеры, рассказал 360.ru эколог Илья Рыбальченко.

Аномально теплая зима приводит к тому, что у медведей быстро заканчивается подножный корм, необходимый им для питания во время спячки. Однако это не катастрофа, убежден эксперт.

«Когда медведь спит — это не наш с вами сон, это практически анабиоз. То есть у них падает температура тела, и, соответственно, они гораздо меньше тратят энергии и сил. Именно поэтому этого нагулянного жирка им хватает для того, чтобы протянуть до февраля», — пояснил специалист, добавив, что при обычном образе жизни медведю приходится расходовать нагулянный жир.

При встрече с медведем в лесу Рыбальченко посоветовал отступить не менее, чем на 15 метров, отметив, что на таком расстоянии зверь интерес к человеку не проявит.

Что касается не заснувших ежей, то им будет еще легче перенести зиму – они просто найдут для этого «укромное местечко», где переждут холода, считает эколог.

«Я думаю, что этот процесс будет более быстрым и без травм. Все будет хорошо с ежиками, успеют спрятаться», — заключил специалист.

До этого «Союз садоводов России» предупредил, что из-за аномально теплой погоды в конце осени-начале зимы на юге и в центре России появились риски снижения урожая. Так, в ноябре в Крыму на плодовых деревьях распустились почки, особенно это затронуло абрикосы и яблони.

Ранее москвичей предупредили об аномальной погоде до конца недели.