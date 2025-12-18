Врач оценил последствия лечения анемии употреблением крови

В крови содержится много различных видов белков, которые крайне негативно влияют на желудок, раздражая слизистую и провоцируя воспаление. С помощью употребления крови гемоглобин поднять нельзя, зато есть риск спровоцировать коллапс сосудов, что грозит опасными последствиями вплоть до летального исхода, предупредил в беседе с 360.ru доктор медицинских наук и педиатр Одинцовской областной больницы Павел Бережанский.

Так врач прокомментировал случай с госпитализацией подростка из Москвы, который выпил свою кровь и объяснил это тем, что хотел таким образом повысить гемоглобин. По словам Бережанского, такой способ «лечения» анемии – это гарантия занесения в желудок различных бактерий.

«Кровь — питательная среда даже для условно патогенной флоры, которая живет у нас в носоглотке, поэтому она быстро может начать размножаться, а при всасывании токсических веществ происходит поражение печени и почек, что нарушает обмен веществ», — предупредил специалист.

По его словам, белки, которые содержатся в крови, повышают проницаемость опасных веществ, после чего по венам и сосудам они разносятся по организму. Это приводит к тому, что работа эндокринной системы нарушается, начинают активно вырабатываться гормоны стресса, бьющие по вегетативной нервной системе. Все в целом это нарушает обмен веществ и приводит к резкому коллапсу сосудов – это чревато летальным исходом, подчеркнул врач.

Сама по себе идея выпить кровь для повышения гемоглобина бессмысленна, так как его в любом случае разрушают слюна и желудочный сок, добавил Бережанский. Чтобы гемоглобин по-настоящему усвоился, важно участие витаминов B9, B12 и C, которые организм получает из пищи. Поэтому даже при назначении железа врачи обычно советуют в первую очередь обратить внимание на полноценное питание, подчеркнул он.

«Потому что без витаминов все просто пройдет транзитом и не усвоится», — заключил врач.

Напомним, о госпитализации подростка, выпившего свою кровь, стало известно накануне. По данным Telegram-канала Shot, 17-летний молодой человек посмотрел видео в TikTok, в котором автор утверждал, что уровень гемоглобина в крови можно поднять, если выпить собственную кровь. Юноша последовал совету, однако спустя непродолжительное время у него ухудшилось самочувствие. Молодого человека рвало кровью, температура повышалась. После оказания первой помощи пациенту выписали направление к психиатру.

