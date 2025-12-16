Суд сохранил за Долиной право жить в спорной квартире до окончательного решения

Верховный суд России оставил в силе право певицы Ларисы Долиной проживать в спорной квартире на Большой Дмитровке до окончательного решения суда апелляционной инстанции. Трансляцию вела пресс-служба суда на платформе VK Видео.

«Сохранить право проживания Долиной и ее родственников, указанных в иске, в оспариваемой квартире до решения второй инстанции по иску об их выселении», — говорится в решении суда.

Долина не приехала в ВС на рассмотрение дела, тогда как Лурье лично присутствовала на заседании. Перед его началом адвокат певицы просила суд закрыть процесс, поскольку участники собирались исследовать экспертизу, содержащую врачебную тайну, и в нем также фигурирует информация о ребенке. Однако судья, приняв во внимание большой общественный резонанс дела, отклонил ходатайство.

В августе 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и была вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру, а сам прецедент запустил целую волну отмены сделок, в результате чего жертвами стали добросовестные покупатели. После этого в СМИ начали появляться сообщения о том, что Долина якобы столкнулась с отменами своих выступлений и сдачей билетов на шоу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Верховный суд отменил решение трех инстанций по делу о продаже квартиры Долиной.